شاهد .. اتتذكرون ’’نهيلة القلعي’’ نجمة ذا فويس كيدز ؟؟.. شاهدو كيف أصبحت في سن الـ 21 من عمرها وبعد أن خطفت قلوب الشباب بجمالها ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)
تداولت مواقع التواصل الإجتماعى في الساعات الماضية، صور حديثة للطفلة المغربية نهيلة القلعي مشتركة ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الأول 2017، حيث بدت مختلفة بشكل لافت بعدما كبرت وأصبحت شابة.
حيث تسلطت الأنظار نحو نهيلة القلعـي نجمة ذا فويـس كيدز التي إنضمت إلى فريق النجمة نانسي عجرم، وذلك بعد أن تم تداول صور حديثة كشفت عن ملامحها بعد مرور 5 سنوات من تجربتها في البرنامج.
وبدت «القلعي» مختلفة عن فترة مشاركتها في برنامج ذا فويـس كيدز، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر مع ظهورها بملابس عصرية تناسب سنها، فهي تحرص على التواصل مع متابعيها الذين تجاوزا الـ 400 ألف على إنستجرام بأحدث صورها ومقاطع فيديو لغنائها.
ورغم أن المغربية نهيلة القلعي تبلغ الآن 21 عامًا وبالتأكيد تغير شكلها وطريقة ملابسها، إلا أن ظهور صورها مؤخرًا بكثافة على مواقع التواصل دفع الكثيرين لإبداء استغرابهم من التحول الملفت في ملامحها.
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