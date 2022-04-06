شاهد .. لن تصدق كم تقاضت النجمة ياسمين عبدالعزيز من إعلانها الدعائي الجديد.. رقم جبار و لايمكنك تخيله بتاتاً !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت النجمة ياسمين عبدالعزيز من إعلانها الدعائي الجديد.. رقم جبار و لايمكنك تخيله بتاتاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

طل الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ على الجمهور هذا العام من خلال حملة دعائية لأحدى شركات الإتصالات الكبرى في مصر، ورغم أن ياسمين بدأت مشوارها من خلال الإعلانات إلا أنها لم تشارك طوال السنوات الماضية في أي إعلانات، لكنها فاجئت جمهورها بهذا الإعلان الذي حاز على اعجاب الكثيرين.

وحسب مصادر إعلامية افادت بأن ياسمين حصلت على 10 ملايين جنيه مصري مقابل الحملة التي تشارك فها مع الممثل كريم محمود عبد العزيز، وبذلك تعتبر ياسمين من الأعلى اجرا بين المشاهير في الحملات الدعائية.

يذكر أن اخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.