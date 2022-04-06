شاهد .. رحيل ساديو ماني عن ليفربول بعد ما حدث بينه وبين محمد صلاح يٌشعل الأنترنت .. والأخير: اعتذارك مرفوض يا ماني !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر رحيل ساديو ماني عن ليفربول بعد ما حدث بينه وبين محمد صلاح يٌشعل الأنترنت .. والأخير: اعتذارك مرفوض يا ماني !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة بشأن رحيل السنغالى ساديو مانى، جناح ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، إن وضع اللاعب السنغالى ساديو مانى، يجعله قريبا من الرحيل عن الريدز خلال ميركاتو الصيف المقبل، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عقده الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة أن نادى ليفربول يمتلك البدائل لرحيل مانى والاستفادة منه حاليا بدلا من الرحيل المجانى، حيث يمتلك الريدز الثنائى الهجومى ديوجو جوتا ولويس دياز، عكس الجهة اليمنى التى يلعب بها صلاح.
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن ساديو مانى يخطط للرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزى، بحثًا عن تحقيق إنجازات جديدة، ويرى اللاعب أنه فاز بكل البطولات التى يمكن أن يحصدها رفقة ليفربول الإنجليزى، ويريد أن يحصد الجوائز الفردية أيضا.
وأشارت الصحيفة، أن ساديو مانى يواجه صعوبة فى الفوز بالألقاب والجوائز الفردية فى ليفربول بسبب سيطرت محمد صلاح عليها.
وقد كانت صحف مصرية قد تحدثت عن توتر كبير في العلاقة بين التجمين على أثر تأهل السنغال وإقصاء مصر من بطولة كأس العالم.
وقالت المصادر إن صلاح صافح ماني ببرود شديد ورفض محاولته تطييب خاطره بسبب التجاوزات التي حدثت بحقه وحق زملائه في المنتخب المصري من قبل الجمهور السنغالي.
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