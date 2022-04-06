شاهد .. فضيحة مدوية في الحلقات الأولى من مسلسل (الكبير أوي) .. ما حدث صدم الجمهور وكل المشاهدين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية في الحلقات الأولى من مسلسل (الكبير أوي) .. ما حدث صدم الجمهور وكل المشاهدين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرضت الحلقة الثانية من الكبير أوي ليلة أمس وخطف العترة الأنظار بمظهره الجديد، ولم يكن من الصعب ملاحظة تشابه الحلقة باحدى حلقات توم وجيري.

ونتيجة لذلك، يتحول جسد الطفل إلى جسد شاب أكبر منه بكثير، ولكنه لا يزال ذو عقل طفل، وهذا يسبب ذعر لأغلب شخصيات المسلسل مثل "الكبير"، و"جوني"، و"جوني" (الأخ التوأم لـ"العترة").

هذا يذكرنا بحلقة من Tom and Jerry تحمل اسم "Dr. Jekyll and Mr. Mouse/ "الدكتور جيكيل والسيد الفأر"، من إخراج ويليام هانا وجوزيف باربيرا، وهي ترى توم يحاول أن يمنع "جيري" من أن يشرب اللبن الخاص بالأخير، فيضطر إلى أن يسمم اللبن بمواد مثل النفتالين. وعندما يشرب "جيري" النسخة المسمومة، يتحول إلى فأر معضل وعملاق يخافه "توم".

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.