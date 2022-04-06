شاهد .. الجمهور في صدمة بعد معرفهتم كم تقاضى ’’فان دام‘‘ من برنامج رامز موڤي ستار.. رقم ضخم للغاية ويصعب تصديقة !!

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة بعد معرفهتم كم تقاضى ’’فان دام‘‘ من برنامج رامز موڤي ستار.. رقم ضخم للغاية ويصعب تصديقة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)
تنتظر الجماهير برنامج الفنان رامز جلال كل عام متلهفين لما سيقدمه حيث ويتمتع الفنان بشعبية كبيرة في الوطن العربي ولايخلوا أي برنامج للفنان رامز إلا بوجود ضيف يكون حلقة الوصول بين البرنامج والفنان المدعو.
وبعد أن أسدل الستار أخيرا وتم عرض برنامج رامز والذي يحمل الاسم الدعائي رامز موڤي ستار وكلمة السر في هذا البرنامج هذا العام هو النجم العالمي البلجيكي جان كلود فان دام.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان أجر النجم العالمي فان دام، مبلغ 200 ألف دولار لليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً، ويعتبر هذا المبلغ صغير بالنسبة لفنان بحجم فان دام حيث ودخله من افلامه السينمائية اعلى بكثير، وعبر المعلقون أن هذا الرقم يعتبر في وطننا العربي مبلغ كبير جداً، ومبالغ فيه.
يذكر أن رامز جلال سيستضيف نخبة النجوم أبرزهم هدى المفتي، وأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، واللاعبون محمد شريف، وبدر بانون، وعمرو السولية، من النادي الأهلي، وبيج رامي، والإعلاميان عبدالناصر زيدان، وعمرو الدرديري.
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