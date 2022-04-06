شاهد .. زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة يفضح سراً خاصاً عنها لا يعرفه أحد .. والجمهور مصدوم !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر زوج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة يفضح سراً خاصاً عنها لا يعرفه أحد .. والجمهور مصدوم !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف شهاب جوهر زوج إلهام الفضالة سراً خاصاً عنها يتعلق بالمهر الذي دفعه قبل الزواج منها إضافة إلى الكثير من المعلومات التي تخرج للعلن لأول مرة.

زوج إلهام الفضالة قال في تصريحات صحافية أن المهر الذي دفعه قبل الزواج منها يقدر بـ 6 آلاف دينار أي ما يعادل 19000 دولار.

وتحدث شهاب إلى أنهما لم يتطرقا لقيمة المؤخر في عقد الزواج بل اتفقا أن يكون ذلك هو حجة لبيت الله الحرام.

إلهام كشفت أيضاً أنها كانت منفصلة عندما تعرفت على شهاب في كواليس تصوير مسلسل “أمينة حاف” لكنها لم تعلن طلاقها كي لا يتدخل أحد في حياتها الشخصية.

وأضافت إلى أن زفافهما تم تسريبه إلى الإعلام ما أدى لإفساد الحفل الذي كانت تحضر فيه مفاجأة وهو الإعلان عن زواجهما في موقع التصوير.

وقامت إلهام بإلغاء حفل الزفاف بعد تسريبه للاعلام رغم أنها كانت تحضر زفة مكتوبة بإسمها لكن هناك من قام بتخريب هذا الأمر عليهما

شهاب من جهته أكد إلى أنه لم يستغل الضجة التي أثيرت حول موضوع زواجهما ولم يرد على ما وصفهم بالمتطفلين على حياتهما الخاصة.

وأشار إلى أنه انجذب إلى الهام عندما علم أنها منفصلة وشعر بأن “قلبه رق إليها”.