شاهد .. هنا الزاهد تصدم رامز جلال بأغرب طلب في تاريخ مقالبه على الإطلاق.. لن تصدق ما تريده !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تصدم رامز جلال بأغرب طلب في تاريخ مقالبه على الإطلاق.. لن تصدق ما تريده !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفًا مع الفنان رامز جلال برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، اليوم الثلاثاء.

وخلال التجهيز للمقلب، طلبت الفنانة هنا الزاهد من القائمين على البرنامج وجبة ملوخية ودجاج بدون عضم لتناولها خلال الاستراحة، ليرد عليها الفنان رامز جلال ساخرًا: “هنا الزاهد مركبة طقم أسنان.. دي أكيد بتتعشى كوارع”.

وانتابت الفنانة هنا الزاهد، حالة من الرعب خلال فقرة طاردة السيارات، مطالبة وسط صرخاتها المتتالية بإيقاف تصوير أحداث المشهد الذي من المفترض ان يتم تصويره أمام فان دام. ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية. يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.