شاهد .. رقم كبير جداً.. لن تتوقع كم تقاضى ’’محمد رمضان‘‘ من مسلسله الرمضاني المشوار.. ستصاب بالصدمة بعد أن تعرف المبلغ !!

انت الان تتابع خبر رقم كبير جداً.. لن تتوقع كم تقاضى ’’محمد رمضان‘‘ من مسلسله الرمضاني المشوار.. ستصاب بالصدمة بعد أن تعرف المبلغ !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/06 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
تحدثت مصادر فنية مطلعة ان الفنان محمد رمضان، وقع عقد بقيمة 20 مليون جنيه مقابل دوره في مسلسله الذي يعرض حاليا عبر القنوات الفضائية المشوار.
والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، وبطولة الفنان محمد رمضان، وبمشاركة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دينا الشربيني.
وكان قد بدأ الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الرمضاني المقبل لعام 2022 وكان قد شارك محمد رمضان جمهوره بصورة له، من كواليس تصوير مسلسله الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.
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