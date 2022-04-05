شاهد .. بعد الإفراج عنه.. ممثل شهير ينشر هذا الصورة من طفولته.. خمنوا من يكون ؟؟ (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بعد الإفراج عنه.. ممثل شهير ينشر هذا الصورة من طفولته.. خمنوا من يكون ؟؟ (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد الإفراج عنه، شارك الممثل الكويتي ​علي كاكولي​ الجمهور صورة من طفولته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كخطوة اولى لعودته لحياته. وظهر علي كاكولي وهو ما بين السن الرابعة والسابعة، بحسب تقدير المتابعين، ويرتدي طقماً ملوناً وطفولي، ويجلس على كرسي في منزله.

وبحسب التعليقات فحافظ علي كاكولي على شكله كما هو منذ الطفولة حتى الآن، إلا أنه كان ممتلئاً وبوزن زائد بعض الشيء.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة علي كاكولي هذه، وجاء من بين التعليقات: "الحمدلله على السلامة الله يبعدك عن رفاق السوء".

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