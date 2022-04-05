شاهد .. مي عز الدين تكشف أخيراً سرها الذي لا يعرفه أحد أمام الملأ وتوجه رسالة إلى زوجها.. الجمهور في صدمة وذهول !

انت الان تتابع خبر مي عز الدين تكشف أخيراً سرها الذي لا يعرفه أحد أمام الملأ وتوجه رسالة إلى زوجها.. الجمهور في صدمة وذهول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تصرف هو الأول من نوعه اقدمت عليه النجمة مي عز الدين نشرت في وقت سابق، تدوينة لها على صفحتها على تطبيق انستجرام تخاطب بها زوجها المستقلبي.

مي عز الدين وجهت الكلام إلى "شخص مجهول" مرفق بصورة لها تحمل فيها وردة حمراء قائلة: "يا من سوف أحمل إسمه وطفله يوما ما... أتمنى أن تكون علاقتنا كعلاقة الورد بالماء، أنت تسقيني وأنا أحيا بوجودك. صباحكم حب".

لصورة والتدوينة أثارا موجة من التعليقات على صفحة مي عز الدين من محبيها الذين تمنوا لها لقاء فارس أحلامها الذي يستحقها ويكون الماء لوردة مي.

مي عز الدين لم تتزوج حتى الآن ولم يتم خطبتها سوى مرة واحدة فقط للاعب الكرة محمد زيدان، وهو ما يُطرح عليها دائماً في كل لقاء إعلامي.

وأجابت مي على هذا التساؤل من قبل جمهورها خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب وقالت إنها ترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، وليس زواجًا تقليديًا، وأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.