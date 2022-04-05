أخبار اليمن : تحذير هام للصيادين في الساحل الغربي

تحذير هام للصيادين في الساحل الغربينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة المرضى والأطفال وكبار السن والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من أجواء باردة نسبياً خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز مرتادي البحر، الصيادين وربابنة السفن الصغيرة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية من أجواء حارة أثناء النهار.

وأشار إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل سرعتها إلى 26 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، بينما تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية ومعتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة بشكل عام، حارة جافة ومغبرة نسبياً نهاراَ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً وأمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية شرقية إجمالاً تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة.

