شاهد .. فيفي عبده وشيرين رضا تفجعان قلوب الجمهور بظهور صادم وغير متوقع .. هكذا أصبح حالهم !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)
نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت شيرين رضا في الصور برفقة الفنانة فيفي عبده، من كواليس تصوير “شغل عالي”.
يذكر أن شهد مسلسل “شغل فى العالى” الحلقة 3 تطورات جديدة فى الأحداث حيث يستعرض العمل الجانب الإنسانى لكل من “فيفى عبده" و”شيرين رضا" الى جانب فريق العمل الذى يعمل معه فى عمليات النصب على الرجال الذين يتزوجا منهم بهدف الحصول على أموالهم.
ويظهر مسلسل “شغل فى العالى” الحلقة 3 وقوع شيرين رضا فى قصة حب وهو أمر مخالف الى قواعد وشروط الانضمام الى الشركة التى اقامتها مع فيفى عبده.
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