شاهد .. لن تصدق من هو ضيف رامز جلال الليلة في (رامز موفي ستار) .. فنانة شهيرة جداً وأجمل من ياسمين صبري !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو ضيف رامز جلال الليلة في (رامز موفي ستار) .. فنانة شهيرة جداً وأجمل من ياسمين صبري !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

يبحث الكثيرين عن ضيف الحلقة الثانية من برنامج رامز جلال رامز موفي ستار بعد ان استضاف بالأمس الفنان حمو بيكا.

ويعتبر برنامج رامز من أكثر البرامج التي ينتظرها الجمهور كل عام في رمضان وهو البرنامج الوحيد الذي يستضيف فيه الضيوف ويقدم مقالب جديدة يقعون فيها ضحية.

ويستضيف رامز في رابع حلقاته الفنانة الشابة المحبوبة المتألقة هنا الزاهد ، حيث ظهر معها في العديد من الصور.

جاء برنامج رامز جلال الجديد لهذا العام تحت عنوان “رامز موفي ستار” ، حيث تم تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض ، بمشاركة الممثل العالمي فان دام ، وتدور فكرة البرنامج حول الإغراء.

حيثُ يصور الضيوف مشهدًا متحركًا في فيلم مع الممثل فان دام، ثم يظهر الضيف الحالي في السيارة لمجموعة من المغامرات في الصحراء ، السيارة المتوقفة على حافة بحيرة مع تمساح ، مع ثعابين صغيرة يحملها رامز. جلال الذي يلبس القناع على وجهه.

ويعرض برنامج رامز موفي ستار خلال ايام شهر رمضان المبارك 2022 ، على قناة إم بي سي مصر، في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويتم اعادة الحلقات على نفس القناة خلال منتصف الليل.