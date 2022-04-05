شاهد .. حمل ’’نور غسان’ زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يٌشعل الأنترنت و يُفرح كل الأردنيين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر حمل ’’نور غسان’ زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يٌشعل الأنترنت و يُفرح كل الأردنيين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة ​الوليد مقداد​، مع زوجته ​نور غسان​، أدت إلى حالة من الجدل الواسع وتساؤلات المتابعين.

وفي التفاصيل، ظهرت نور وقد إرتدت فستاناً باللون الأبيض فضفاض وواسع وعليه نجوم باللون الفضي، أظهرت بطنها وكأنه منتفخ ما دفع المتابعون للتساؤل عن إمكانية حملها.



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة وتداولوها، كما إنقسم آراءهم بين من أكد أنها حامل وأن الصورة واضحة للغاية، وبين من قال أن الزاوية التي أخذت منها الصورة، أو طريقة وقوفها أظهرتها وكأنها حامل، إلا أنه لم يتم إثبات الخبر أو نفيه.