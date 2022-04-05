شاهد .. النجم العالمي فاندام يٌصاب بالصدمة من جمال ياسمين صبري.. سرق رقمها من تلفون رامز جلال !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
في حوار لرامز جلال مع نجم الأكشن العالمي فاندام حول الفنانة ياسمين صبري كشف الفنان العالمي أنه سرق رقم الفنانة المصرية من هاتف رامز جلال مثنياً على جمالها الذي سحره.
وقال رامز في الحوار: "ياسمين صبري فخر الإنتاج المصري، متقوليش سكارليت جوهانسون ولا فيجن فوكس، دي الفوكس بنفسها".
ليرد فاندام، بلهجة إسكندراني: "أيووه"، فيجيب رامز: "عرفت دي من فين إنت شوية وتقولي أحيه"، ليرد الفنان العالمي: "وخدت كمان رقمها من تليفونك".
جاء ذلك بعد أن حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة في الحلقة الثانية من برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الحلقة أثنى فاندام كثيراً على جمال الفنانة فيما تغزل رامز جلال بصبري، قائلًا: "صاروخ أنثوي متفجر عابر للقارات، يخربيتك خلصت كل قاموس الأنوثة، خدت الدلع وقفلت الباب وراها".
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