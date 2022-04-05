شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. شيرين عبد الوهاب لم تنفصل عن حسام حبيب وينتظران مولودهما الأول !! (فيديو صادم)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
أصر الموسيقار المصري حلمي بكر، على تشكيكه في حقيقة طلاق مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن الفنان حسام حبيب.
خطف الأضواء
وخلال استضافته في برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، قال بكر: “الطلاق لم يحدث بعكس ما أعلنته شيرين في وقت سابق. والأرجح إنه الفنانة أعلنت طلاقها لخطف الأضواء اتجاهها”.
وسخر الإعلامي محمد موسى حينها من كلام بكر، معقباً: “يعني عاوز تقولي إن شيرين وجوزها حسام حبيب اتفقوا مع بعض عشان يطلعوا يعلنوا انفصالهم بهدف الدعاية.. هي شيرين محتاجة دعاية”.
فرد الموسيقار المصري ساخراً: ” لا أنا اللي محتاج دعاية”.
مصادري حملها!
واستدل بكر على صدق كلامه، بظهور شيرين في أحدث حفلاتها بالقاهرة ببطن منتفخة. وعقب: “مصادري حملها اللي ظهر على الشاشة من أسبوعين”.
وأكد حلمي بكر أنه على رغم ادعاء شيرين الطلاق بهدف الدعاية، حسب تعبيره، إلا أن ذلك لا يقلل من شأنها الفني كمطربة وفنانة عظيمة.
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