شاهد .. بعد شائعات إفلاسها.. لن تتخيل كم تبلغ ثروة النجمة ’’عبلة كامل‘‘ الحقيقية.. الرقم جبار و تجاوز حدود المعقول !!

انت الان تتابع خبر بعد شائعات إفلاسها.. لن تتخيل كم تبلغ ثروة النجمة ’’عبلة كامل‘‘ الحقيقية.. الرقم جبار و تجاوز حدود المعقول !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة الغائبة عن الأضواء عبلة كامل، تصدرت النجمة القديرة التريند.

وقيل أنها التقطت أول أيام شهر رمضان وهي تتناول الإفطار على مائدة الرحمن، ليتضح فيما بعد أن الصورة مفبركة، وتم نشرها عبر حساب منسوب إلى عبلة كامل على انستغرام.

الحساب غير الموثق يتابعه أكثر من 341 ألف معجب، ونشر الصورة لتهنئة المتابعين بالشهر الفضيل، بتعليق يقول: كل عام وانتم بخير احبابي واولادي انا اتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم، وتجاوب معها عدد كبير من المتابعين دون إدراك أن عبلة كامل لا تملك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثروة عبلة كامل

وتعد عبلة كامل واحدة من أنجح الفنانات المصريات خلال العقدين الأخيرين وشاركت في أعمال فنية كثيرة جمعت من ورائها ثروة طائلة.

وتقدر ثروتها وفق مصادر بنحو 5 مليون دولار أمريكي (91 مليون جنيه مصري).