شاهد .. صدمة كبرى بشأن المبلغ الذي تقاضاه النجم العالمي (فاندام) في رامز موفي ستار.. أجر جبار وتحطيم الرقم القياسي !!

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى بشأن المبلغ الذي تقاضاه النجم العالمي (فاندام) في رامز موفي ستار.. أجر جبار وتحطيم الرقم القياسي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

رغم الانتقادات العديدة التي يتعرض لها برنامجه كل عام، واتهامه بالتمثيل والفبركة، يظل برنامج رامز جلال الأعلى مشاهدة في شهر رمضان، خاصة أن رامز دائم التجديد في الأفكار التي يجذب بها الضيوف لبرنامجه .

وتعد موافقة نجم الأكشن الهوليوودي البلجيكي الأصل جان كلود فان دام على مشاركة رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار، بمثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب، خاصة أن أجره مرتفع للغاية.

يختلف نظام العمل في السينما العالمية عنه في مصر، ويسير بنظام متقن واحرفية عالية، حيث يرتبط كل نجم بوكالة فنية تنظم أعماله ومواعيدة، وتتناقش معه في العمال المعروضة عليه، وتحدد المبلغ الذي يتقاضاه النجم، خاصة في اليوم الواحد وعدد ساعات العمل، حال التصوير خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

مفاوضات فاندام لم تستمر طويلا

وكشفت مصادر خاصة، عن أن المفاوضات بدأت بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وقنوات MBC من جهة، والوكالة الممثلة للنجم فاندام، من جهة أخرى وسافر المستشار ترك آل شيخ مع رامز جلال، وتم عرض الأمر على فاندام، الذي رحب بالفكرة، خاصة أنه لا يعمل منذ فترة، ويعلم كم محبيه في الوطن العربي.

رامز موفي ستار

وأشارت المصادر، إلى أن الوكالة طلبت مبلغ 300 الف دولار يوميا، وكان الإتفاق على 10 أيام تصوير، وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 الف دولار لليوم، والا يتخطى العمل 10 أيام، والا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل، حيث استغرق التصوير 13 يوم، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فاندام التي حسمت الأمر.

رامز موفي ستار

وبحسبة بسيطة يكون فاندام قد حصل على 2 مليون و 790 الف دولار، أي 51 مليون و 140 الف جنيه مصري، في حين حصل رامزعلى 3 ملايين ونصف المليون دولار، في حين بلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجا.

الإثارة عنوان التصوير في الرياض

تم التصوير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في جو من الاثارة والتشويق والرعب، حيث الامكانات المادية والفنية الهائلة، وتفننت مجموعة العمل في إبداع طريقة جديدة للإيقاع بالنجوم، منهم صابرين وياسمين صبري، غادة عادل، محمد أنور، سنتيا خليفة، ونجمي الأهلي عمرو السولية وبدر بانون.

رامز موفي ستار

وتدور فكرة برنامج هذا الموسم، حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ودعوة الضيف الى المشاركة في 5 مشاهد أمام بطل العمل فاندام، ويسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، بينما يتم إقناع الرياضيين بالمشاركة في إعلان أحذية رياضية بمشاركة فاندام.

رامز موفي ستار

ويستدرج رامز الفنان إلى جسر عن طريق سيارة شيفروليه كمارو ZL1 مكشوفة موديل 2013 معدلة، ثم يوهمه بالسقوط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح، ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.

الترويج للبرنامج

وكان رامز قد نشر بوستر البرنامج على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قبل رمضان بأيام قليلة، وعليها كُتب SOON أو قريبا.

رامز موفي ستار

بينما كتب رامز: «بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الله المستعان، ربنا يتمها على خير، ويكملها بالستر.. قريبا في رمضان 2022 على Mbc مصر»، وأكتفى رامز بتشويق الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.