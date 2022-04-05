شاهد .. مصري يقتل زوجته ووالدها طعناً في رمضان ويفر هارباً.. والكشف عن السبب الذي صدم ملايين المصريين !!

انت الان تتابع خبر مصري يقتل زوجته ووالدها طعناً في رمضان ويفر هارباً.. والكشف عن السبب الذي صدم ملايين المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أقدم رجل مصري على قتل زوجته ووالدها طعناً بعد خلافات عائلية بينهم، في محافظة الإسماعيلية في أول أيام شهر رمضان.

وتفصيلا، قام الزوج باستخدام السكين وطعن والد زوجته وزوجته التي لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى وفر هاربا، وذلك بعد مشاجرة كبيرة شهدتها قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بوقوع مشاجرة كبيرة في قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بين زوج وزوجته، ما دفع والد الزوجة للتدخل فلقي مصرعه أثناء المشاجرة على يد زوج ابنته، إضافة إلى طعن الزوج زوجته بعدة طعنات، وفق "العربية نت".

وأوضحت التحريات الأولية أن الخلافات العائلية بين الزوج والزوجة تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة، حيث طالبت الزوجة بالطلاق، ورفعت دعوى للخلع، ومع ذهاب الزوج إلى منزل والد زوجته من أجل المصالحة وعودتها لمنزل الزوجية تصاعدت حدة الخلاف بينهم، حيث قتل الزوج والد زوجته بعدة طعنات، كما طعن زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض.