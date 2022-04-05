شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر أبو جبل في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.. رقم ضخم لايمكنك تخيله أبداً !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر أبو جبل في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.. رقم ضخم لايمكنك تخيله أبداً !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)
خلال الفترة الماضية تناقلت وسائل إعلام عربية مؤخراً أنباء تتحدث عن المبلغ الذي تقاضاه أبو جبل للقبول باستضافة الإعلامي عمرو أديب له في برنامجه الحكاية متحدثين عن رقم فلكي.
وسائل الإعلام قالت نقلاً عمّا أسمتها "مصادر" إن " إجمال الأجر الذي تقاضاه اللاعب المصري أبو جبل مقابل استضافته في حلقة واحدة من برنامج الحكاية مع عمر أديب وهو 15 مليون جنيهًا مصريًا".
وجاء ذلك في ظل أخبار متصاعدة انتشرت خلال الأيام الماضية وتتحدث عن انفصال الحارس أبوجبل عن زوجته سمارة يحيى.
هذا وكان الحارس محمد أبوجبل قد تألق مع المنتخب المصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 الذي حقق فيه منتخب مصر المركز الثاني.
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