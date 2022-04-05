شاهد .. بعد سخرية رامز من وضعية يد الفنانة ياسمين صبري أمام فاندام .. صدمة كبرى بعد تفسير لغة الجسد حركتها الغريبة !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر بعد سخرية رامز من وضعية يد الفنانة ياسمين صبري أمام فاندام .. صدمة كبرى بعد تفسير لغة الجسد حركتها الغريبة !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كثيرا ما تعبر لغة أجسادنا عن مشاعرنا دون أن نشعر، لكن حركات الجسد يمكن أن تكون لغة تحمل إشارات مقصودة من شخص إلى شخص آخر أو عدة أشخاص، وربما كان المقصود منها إحداث تأثير غير مباشر، وهو موضوع يخضع لدراسات علم النفس.

الفنانة ياسمين صبري، التي كانت ضيفة حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع عبر قناة MBC مصر، صدرت عنها حركة تندرج تحت مسمى لغة الجسد، وذلك عندما التقت لأول مرة بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام، المشارك في تدبير المقلب لها.

وبالرغم من السعادة التي كانت واضحة على ملامح ياسمين صبري عند مقابلة فان دام، فإنها وقفت لتصافحه باليد اليمنى، وأبقت يدها اليسرى مضمومة خلف ظهرها، وهو ما كان موضع سخرية من الفنان رامز جلال مقدم البرنامج، الذي علق قائلا : "إيه شغل السفرجية دا؟"، فما هي التفسيرات المحتملة لهذا الحركة؟

‎‎وضع اليدين وراء الظهر

وهو أن تقف أو تسير والرأس مرفوع والذقن للخارج مع وضع اليدين خلف الظهر، وإحدى اليدين تمسك باليد الأخرى.

وهذه الحركة شائعة بين القادة وأصحاب السلطة ورجال الشرطة، وهي تدل على الاستعلاء والثقة والقوة، ويرافق أحيانا هذه الحركة ميلان الجسم للأمام والخلف.

الوقوف مع وضع اليد خلف الظهر من الممكن أن يكون من علامات التفوق والثقة والقوة، ولكن يجب تغيير تلك الوضعية أثناء المصافحة.

وتشير الدراسات إلى أنك لو كنت تتعرض لضغوط عليك أن تضع يديك خلف ظهرك، وستشعر بالثقة وفقا لمبدأ المثير والاستجابة.

أما إذا أمسكت بإحدى يديك رسغ يدك الأخرى خلف ظهرك فهي حركة تدل على الإحباط ومحاولة ضبط النفس.

من جهة أخرى أكدت ياسمين صبري سعادتها بلقاء جان كلود فان دام في البرنامج قائلة له : جميل جدا مقابلتك، أنا من أكبر معجباتك وبلدي كله يحبك.

وتبادل فان دان مع ياسمين صبري حوارا قصيرا قبل بدء المقلب، وسألها عن مشاركاتها في أفلام هوليوود أو أفلام الأكشن، لتخبره بمشاركة لها في السينما الهندية.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتجاوز البرومو الأول لبرنامج "رامز موفي ستار" الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي Facebook، حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

وقفزت مُشاهدات برومو البرنامج إلى أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه وتجاوز عدد المُشاهدين نصف مليون مُتابع إضافي تقريباً كل ساعة.

وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما إحتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.