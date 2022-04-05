شاهد .. اعتذارك مرفوض يا ماني.. صدمة تهز الوسط الكروي بعد كشف ما دار في الكواليس بين محمد صلاح والنجم السنغالي ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر اعتذارك مرفوض يا ماني.. صدمة تهز الوسط الكروي بعد كشف ما دار في الكواليس بين محمد صلاح والنجم السنغالي ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول نفسه في مأزق جماهيري وإعلامي، وذلك خلال مواجهة واتفورد الإنجليزي، بعد أن قرر استبدال محمد صلاح في الدقيقة 69 من اللقاء، وقرر نزول ساديو ماني بدلا منه.

ورغم نفي يورجن كلوب وجود خلافات بين محمد صلاح وساديو ماني، ولكن المصافحة بين الثنائي كانت فاترة أثناء التبديل، وذلك على خلفية ما حدث في مواجهة الإياب بين الفريقين في داكار، والتي شهدت تعرض البعثة المصرية لاستفزازات من الجانب السنغالي.

نستعرض بعض العوامل التي تكشف عن غضب صلاح الشديد من ساديو ماني:

-صمت ماني على التصعيد ضد محمد صلاح في السنغال

-لم يتدخل النجم السنغالي للدفاع عن محمد صلاح، ومطالبة جماهير بلاده باحترام زميله في فريق ليفربول الإنجليزي وتحديدا بعد الساعات الأولى لمحمد صلاح في السنغال، والتي شهدت تعرضه لهتافات في مطار السنغال.

-وكان من الممكن أن يستخدم ساديو ماني وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة بلاده بحسن استقبال محمد صلاح ومنتخب مصر في السنغال ولكن ذلك لم يحدث.

في الوقت الذي قام خلاله أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، بتحريض الجماهير ضد منتخب مصر بشكل غريب منذ عودة بعثة السنغال إلى القاهرة.