شاهد .. لهذا السبب الصادم طلب أحمد عز من زينة أن تجري فحص DNA لأولاده عندما أنجبت توأمين منه؟.. أخيراً كُشف المستور والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الصادم طلب أحمد عز من زينة أن تجري فحص DNA لأولاده عندما أنجبت توأمين منه؟.. أخيراً كُشف المستور والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة زينة كشفت في وقت سابق عن تفاصيل علاقتها وزواجها من الفنان أحمد عز الذي أنكرها الأخير بعد حملها في توأم.

واضافت سافرنا أمريكا، عشان نوثق الزواج العرفى فى القنصلية المصرية هناك.. وكان عاوزنى أعتزل الوسط الفنى، وكان بيجيلى شغل كتير جدا فى الوقت ده، وكان هيبقى نقلة كبيرة فى حياتى".

وأكدت أنها توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثق عقد الزواج، حتى تتمكن من اصطحاب ابنيها إلى مصر.. مضيفة: "عشان انزل مصر بعيالى لازم يكون هناك توثيق يثبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبات الزواج مدنيا فى أمريكا.. وورجعنا على مصر كويسين ومفيش مشكلة، فأحمد مش وحش.. وأحمد يؤدى فريضة الحج والعمرة ومش بيسيب فرض صلاة.. وكنت بحبه من 10 سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.. وهو شخص كويس قوى.. وحملت فى شهر 1 مارس 2013 وولدت فى شهر أكتوبر من نفس الشهر بأمريكا".

وأضافت زينة: "ولدت فى الشهر السابع فى أمريكا، وفى هذه الأثناء والد أحمد عز مرض، فاضطر إلى النزول لمصر، وكان والاتفاق إنه يجى أمريكا مرة أخرى يدفع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت أنفصل عنه، وعندما علم بهذا قرر الانفصال لم يصرف على أبنائى"، لافتة أنه بعد ذلك ثارت أزمة نسب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.

وأوضحت زينة، أنه بعد ذلك ثارت أزمة إنكار أحمد عز لنسب ابنيهما، وحاولت إثبات زواجها منه، قائلة: اتصلت بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ليقف بجانبى، وقلت له "عايز أعرض عليك عرض مغرى"، فانفعل فى وجهى، وقال لى "سنلتزم الحياد فى أزمتك مع أحمد عز، فقلت له "أنا هعرض عليك عرض ربحان جدا، إنك تتاجر مع ربنا وتقف مع المظلوم، أأقف جمبي.. أرجوك أأقف جمبي، أنا محتاجة جدا إنك تقف جمبي، وتقف مع الحق، فوقف خالد صلاح معى لأن الحق معى"، مشيدة بخالد صلاح قائلة: "خالد صلاح وقف معايا وقفة كبيرة.. ربنا يبارك فيه وفى أولاده لأنه ساعد الحق.

وأضافت "زينه": "الإعلامية القديرة شريهان أبو الحسن صديقة اعتز بها وأحبها جدا.. كانت تجلس بجوار زوجها الكاتب الصحفى خالد صلاح وقت المكالمة وطلبت منه أن يستمع لكلامى.. وقالت له أن يعتبرها تجارة مع الله".

وتابعت النجمة زينة: مشكلة أحمد عز معايا أنا مش مع عياله.. كل شوية بيعمل منع للسفر لعيالى مش عاوزهم يسافروا.. خدت حقى الحمد لله بالقانون ولا عمرى هغلط فيه.. وعيالى قالولى إوعى تغلطى فى بابا".

كما كشفت رد فعل أحمد عز عندما علم بإنجابها توأمين منه، قائلة إنه قال لها: "مبروك"، بفتور، وطلب منها إجراء تحليل DNA.

وأضافت": "هذه الكلمة مهينة جداً، حينها كنت في أمريكا، والدكتور أخذ الهاتف تكلم معه، قال لي: لا تجعليني أتكلم معه مرة أخرى، قلت له "أومال أنا أعمل ايه".

وأشارت، إلى أنه أخبرها بإجرائه تحليل DNA بمفرده، وطلب منها إرسال التحاليل الخاصة بها وطفليها، لكنها أجرت التحليل ورفضت إعطاءه إياه.

وأردفت أنه كان سعيداً بحملها وفجأة تغير وطالبها بتأجيل الإنجاب وكان مرتبكاً، وقالت أيضاً إنه "استخرج وثيقة الميلاد لطفليه عز الدين وزين الدين عبر الإيميل".

وأستكملت: بقول لأحمد عز.. المعجبين مش هيترحموا عليك لو مت، أنما عيالك اللى هما من صلبك هما اللى هيترجموا عليك.