شاهد .. إعلامي مصري شهير يتمنى ان يكون ضيفاً في مقالب رامز جلال (رامز موفي ستار) .. والصدمة في هويته ؟؟

انت الان تتابع خبر إعلامي مصري شهير يتمنى ان يكون ضيفاً في مقالب رامز جلال (رامز موفي ستار) .. والصدمة في هويته ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

الإعلامي عمرو أديب كشف عن انطباعاته الأولية حول مسلسلات رمضان 2022 التي تابعها، معبراً عن إعجابه ببعض الأعمال وأداء الممثلين المشاركين فيها.

وكتب عمرو أديب: انطباعات أولية والانطباعات الأولى غالبا ما تدوم .طارق لطفى قوي مي عز الدين تغيير شامل ياسمين عبد العزيز حرام تترك الكوميديا .إليسا وجودها طاغى إبراهيم عيسي ونيللى كريم وشريف سلامة خنقوني مرحلة متقدمة من التحذير والتنوير.محمد فراج فاهم يعني إيه ممثل جزيرة غمام قد يكون الحصان الأسود.

كما أشاد عمرو أديب ببرنامج رامز جلال واستمرايته ونجاحه كل عام متمنيا أن يقع ضحية في واحد من مقالب رامز وقال: لا أعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز.

وأضاف قول ما تقول واسأل نفس الأسئلة كل عام ويظل رامز ناجح. العبقرية فى رامز هى ضخامة الإنتاج الذي انضم له دعم هيئة الترفيه ليتحول رامز إلى عمل لا يمكن منافسته. أملى أن أكون ضيفا فى الأعوام العشرين القادمة.

ويقدم رامز جلال في رمضان 2022 برنامج "رامز موفي ستار" الذي يشهد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.