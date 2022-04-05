شاهد .. حامل في التاسع .. رامز جلال يسخر من (كرش) حمو بيكا بعد ظهوره بهذه الشكل الغير متوقع ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر حامل في التاسع .. رامز جلال يسخر من (كرش) حمو بيكا بعد ظهوره بهذه الشكل الغير متوقع ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

سخر الفنان رامز جلال من مطرب المهرجانات حمو بيكا، ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال رامز جلال قبل وصول حمو بيكا : "ضيفنا المفروض إنه مطرب، لكن مش عارفين تصنيف صوته، هل هو خبط حلل أم صهيل خيل في اصطبل يحترق، وهو إنسانيا في منتهى السذاجة وعديم الملاحظة، وتقدر تعمل فيه 3 مقالب في اليوم".

وأشار رامز جلال إلى منع بيكا من الغناء قائلا : "بناء على طلب الجماهير، وتعاطفا مع حالته الصعبة لإنه ممنوع من الغناء واتجه لبيع سندوتشات الكبدة والسجق، استضفناه يمكن هاني شاكر قلبه يحن ويتركه يفن. معنا ومعكم، المطرب الجزار، كناس السلم الموسيقي، عربجي العُرب حمو بيكا".

ووصل حمو بيكا ببدلة نالت سخرية رامز جلال الذي قال : "يا ساتر على البدلة، الراعي الرسمي لزهرة الفجل، والوجه الإعلاني لنبات الكرنب".

وأثناء قيامه بتغيير ملابسه سخر رامز من "كرش" بيكا قائلا : "شوف الكرش، حمو حامل في التاسع، ده أكل إخواته قبل البرنامج"

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه مع الضيفة هجوم سكان البحيرة، ويساعدها على معرفة من قتل زوجها.

وتتعرض الضيفة بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال وجودها في العربة، كما يخيفها رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتجاوز البرومو الأول لبرنامج "رامز موفي ستار" الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي Facebook، حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط على عرضه.

وقفزت مُشاهدات برومو البرنامج إلى أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه وتجاوز عدد المُشاهدين نصف مليون مُتابع إضافي تقريباً كل ساعة.

وأثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما إحتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.