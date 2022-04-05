شاهد .. لن تصدق هوية زوجة الفنان القدير عماد رشاد .. فنانة مشهورة وبطلة فيلم غاوي مشاكل ؟! (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر لن تصدق هوية زوجة الفنان القدير عماد رشاد .. فنانة مشهورة وبطلة فيلم غاوي مشاكل ؟! (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

بدأت حياتها المهنية أواخر السبعينيات من خلال مسلسلات تليفزيونية، وبعدها شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحيات منها غاوي مشاكل.

وأيضا فيلم دعوة خاصة جدا والمجنونة ومسرحية شارع محمد علي، اعتزلت في بداية التسعينيات وارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضوا، انها النجمة راوية صالح ممثلة مصرية.

يذكر أن عماد رشاد شارك مؤخرا في مسلسل "إلا أنا" وحكاية "بالورقة والقلم" مع يسرا اللوزي ونور محمود وعلي الطيب، ومسلسل "ورا كل باب" في حكاية "قلب مفتوح" مع كمال أبو ريه وفيدرا وميدو عادل.

لفنان عماد رشاد أكد في وقت سابق أنه لم يكن السبب وراء اتخاذ زوجته الفنانة راوية صالح قرار اعتزال التمثيل.

وحكى عماد رشاد بداية تعارفة على زوجته الفنانة راوية صالح وقال خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم" إنه التقى بها خلال دراسته في المعهد، موضحا أنه في البداية التحق بمعهد السينما ومعهد التمثيل في وقت واحد، وبعد فترة علم أن عليه الاختيار بينهما، فاختار معهد التمثيل حتى يكون بالقرب من حبيبته.