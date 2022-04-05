شاهد .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة صادمة بشأن ظهور الفنانة في موائد الرحمن.. هل أصبحت مفلسة؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة صادمة بشأن ظهور الفنانة في موائد الرحمن.. هل أصبحت مفلسة؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل حقيقة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها جالسة وسط بعض الفتيات على مائدة طعام، زعم البعض أنها إحدى موائد الرحمن... ونفى كمال ذلك بشدة، قائلاً في تصريحات صحافية : مش حقيقي، وده كلام فارغ.

وبعد الضجة التي رافقت الصورة المركّبة، باستخدام تقنية "الفوتوشوب"، حذف صاحب الحساب الصورة من صفحته.

وفي جانب آخر، سبق للفنان أحمد كمال أن كشف عن شرط عودة عبلة كامل الى الفن، وهو انتهاء فترة كورونا بالكامل في مصر.

أما عن اعتزالها التمثيل، فأكد أن الفنانة ما زال لديها الكثير مما تقدّمه لجمهورها، ولا تفكر في الاعتزال أبداً، مضيفاً أنها تتمتع بصحة جيدة وسط أولادها وأحفادها.

وكان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل على الشاشة الصغيرة، الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً طوال فترة عرض أجزائه الخمسة. وشارك في بطولته الكثير من النجوم، أبرزهم: رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وجيهان قمري، وهو تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.