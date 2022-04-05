شاهد .. زوج النجمة فاطمة الكاشف.. فنان شهير ونجم مسلسل ليالي الحلمية .. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر زوج النجمة فاطمة الكاشف.. فنان شهير ونجم مسلسل ليالي الحلمية .. لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

النجم الكبير جمال عبد الناصر، واحد من أهم وأشهر نجوم الدراما المصرية والذي اشترك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، وعلى الرغم من ابتعاده عن الفن لفترة طويلة.

وطول المدة بين كل عمل فني والآخر، إلا أنه يحظى بشهرة كبيرة وقاعدة جماهيرية من كل مكان في الوطن العربي، ولد جمال عبد الناصر في اليوم الخامس من شهر مارس لعام 1959 وهو من محافظة القاهرة، كان منذ أن كان طفل صغير يهتم كثيرًا بالفن ومتابعة الأعمال السينمائية والدرامية .

كان يريد أن يدرس التمثيل ولكنه فضل أن يحصل على شهادة جامعية أولًا، حتى يتمكن من ضمان مستقبله في حالة لم يحصل على فرصة لتقديمه، فبعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة التحق جمال عبد الناصر بكلية التجارة في جامعة القاهرة.

وأثناء دراسته وبعد دخوله إلى مسرح الجامعة لقي قبول من قبل زملائه، قرر الفنان القدير الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليتم قبوله في الاختبارات الفنية على الفور، بسبب الموهبة الكبيرة التي تمتع بها جمال عبد الناصر منذ مرحلة شبابه، وشارك في عدة أعمال فنية متنوعة بين السينما والتلفزيون ومن أشهر المسلسلات ليالي الحلمية.

زوجته هي فاطمة الكاشف، ممثلة مصرية، قدمت خلال مشوارها الفني نحو 82 عملًا فنيًا، واشتهرت بمسلسل يوميات ونيس، وأيضاً بشخصية «زوبة»، التي قدمتها من خلال أحداث مسلسل «البخيل وأنا»، الذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن، مثل: فريد شوقي، كريمة مختار، حسن مصطفى، محمد هنيدي، وائل نور، هدى عيسى، وبكر الشدي، وغيرهم من الفنانين.

والفنانة فاطمة الكاشف هي زوجة الفنان القدير جمال عبد الناصر، الذي تميز من خلال الأدوار الجادة التي قام بها خلال مسيرته الفنية، يربط فاطمة وجمال عبد الناصر قصة حب كبيرة جمعت بينهما منذ أن كانا في بدايتهما الفنية.

ولا تزال قصة حبهما من أبرز القصص الموجودة في الوسط الفني، أنجبت فاطمة الكاشف ولدان وهما مازن ومهاب، وابتعدت فترة بسبب الزواج واهتمامها بتربية أولادها.

ولكنها لم تنسى يوم حبها للفن وارتباطها به، حتى أنها عند عودتها عادت بقوة من خلال أدوار معقدة وبها الكثير من التحولات، في رسالة ضمنية لفاطمة الكاشف بأنها لا تزال تمتلك تلك الإمكانيات التي تجعلها من أهم نجمات الجيل الحالي.