شاهد .. حكاية الفتاة الأرجنتينية عاشقة أبو تريكة.. فضلته على ميسي والمفاجأة ما طلبته مهرا للزواج منها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر حكاية الفتاة الأرجنتينية عاشقة أبو تريكة.. فضلته على ميسي والمفاجأة ما طلبته مهرا للزواج منها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد محمد أبو تريكة واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الشرق الأوسط، بل وتجاوزت شهرته حدود القارة السمراء على الرغم من عدم احترافه في أحد الأندية الأوروبية.

ووصلت شهرة وعشق الجماهير للساحر إلى قارة أمريكا الجنوبية، التي تتمتع بسحر كرة القدم وأخرجت للعالم نجوما هما أفضل من لعبوا بالكرة أمثال مارادونا، وبيليه، وميسي، ورونالدو، وريفالدو.

وسرد موقع “دوت مصر” قصة فتاة أرجنتينية مشجعة لنادي بوكا جونيورز، أعربت عن عشقها لأبوتريكة بطريقة مختلفة.

ووضعت الفتاة الأرجنتينية على حسابها على موقع «تويتر» صورة تجمع بين قميص اللاعب الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي، لاعب بوكا جونيورز وبرشلونة السابق، بجانب قميص أبو تريكة إضافة إلى صورة أخرى تجمع بين اللاعبين.

وحكت الفتاة العاشقة، قصة شاب اشترطت عليه حبيبته الحصول على توقيع ميسي من أجل الموافقة على الزواج منه، مؤكدة أن هذا الشاب توجه بالفعل إلى البرغوث الأرجنتيني وطلب منه التوقيع على قميصه من أجل ذلك الغرض.

وتابعت "لن أيأس أبدا في تحقيق ذلك.. ولكن أعتقد أعتقد أن حدوث ذلك شبه مستحيل، لذلك أتوقع أنني لن أتزوج أبدا".

ولم يكذب أحد المغردين المصريين خبرا، فرد عليها قائلا: "إذا كنتي تفكرين في الزواج بالفعل.. أنا استطيع أن أحصل لكِ على توقيع أبوتريكة".

ويبدو أن صديقة هذه الفتاة تشاطرها هي الأخرة حكاية العشق التي نمت تجاه أمير القلوب المصري، فقد أرسلت لها رسالة وهي في غاية السعادة، قائلة: "مازال هناك أمل".