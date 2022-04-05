شاهد .. كنت محرومة.. الإعلامية مي حلمي تنزع ثوب الخجل وتتحدث عن ارتباطها بكل جراءة وبدون خجل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
حلت الإعلامية مي حلمي ضيفة على زميلتها الإعلامية أميرة بدر في برنامجها ورا الشمس المذاع على قناة الشمس.
وظهرت مي وهي ترد على زميلتها بشكل أحرج الأخيرة وذلك على الهواء مباشرةً، كما كشفت العديد من الأسرار عن حياتها وحقيقة ارتباطها لأول مرة.
ووجهت أميرة سؤالًا لمي حول حقيقة ارتباطها، لترد الأخيرة: "هو أنتي مش عارفة إني مرتبطة؟ الإعداد اللي عملك الورق مقالش إني مرتبطة من فترة كبيرة وإزاي عارفة القديم ومش عارفة الجديد؟ ومش هكون مرتبطة ليه يعني دا أنا مرتبطة من بدري أوي".
وأضافت: "أنا مرتبطة من بدري وهو راجل بجد، وكنت محرومة من الطبطبة والحنية وأن حد يقولك أنتي صح، ومن النصيحة الحلوة، ودايما بيقولي خليكي على طبيعتك وهو أقرب إنسان بصدقه وبيشجعني أكون أحسن نفسيًا ومهنيًا، والعلاقة لما الناس بتعرفها بتبوظ بس الارتباط إشهار وعشان كدا قولت للجمهور، بس أنا بعرف الناس حاجات معينة مش كل حاجة وموضوع اليخت كان مجرد هزار".
كما علقت على سؤال مقدمة البرنامج حول خلافها مع اللاعب أحمد صالح، قائلة: "أنتي ليه عايزة تفتحي الملفات القديمة، أنا طلعت تريند 4 شهور ساعتها والموضوع خلص ليه مصممة تشهريه تاني؟ وليه تخلي الناس تشوف الفيديو تاني وهو إنسان طيب وغلبان وكان عايز يبقى تريند وأنا فهمته إن دا مش كويس، وعيب لما مذيعة بلدي تقول إني أتعصبت عليه والمذيعة من بلد تاني تقول إني مش غلطانة".
وعن عملها منذ الصغر في المرحلة الثانوية، في مجال السياحة قبل انتقالها للإعلام، قالت: اشتغلت في السياحة من وأنا عندي 15 سنة ودا مش سهل؛ لأن بيكون فيه قواعد غير قواعد البيت والناس مش لطيفة، واشتغلت من ورا أهلي بين فترة ثانوي والجامعة، وكنت بحب شغلي وقررت أكمل شغل بالرغم من اعتراضهم".
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