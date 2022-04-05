شاهد .. شبيهة الفنان عبلة كامل تخطف الأنظار وتذهل الجمهور.. فولة واتقسمت نصين !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر شبيهة الفنان عبلة كامل تخطف الأنظار وتذهل الجمهور.. فولة واتقسمت نصين !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت سيدة مصرية منصات التواصل، بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية عبلة كامل.

وتحولت السيدة هند العبد إلى نجمة على مواقع التواصل بسبب شبهها الكبير بالنجمة المصرية، ومن خلال عدد من الفيديوهات التي بدأت بنشرها على «تيك توك»، تقلد فيها مشاهد من أعمالها الفنية، وحملت لقب «عبلة كامل الغلابة».

وأكدت العبد أنها رفض تجسيد ادوار عرضت عليها في السينما والتلفزيون كبديلة عن الفنانة المصرية لكنها رفضت، لانها لايمكن ان تسيء لفنانة كبيرة ولها مكانة خاصة عن الشعب المصري والعربي عموما.

وعبرت هند العبد عن مدى فرحتها بإعجاب الناس بها، وبالفيديوهات التي تقلد فيها الفنانة المصرية على تيك توك.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج «ناس أونلاين»، أنها متزوجة وعندها أولاد وتمتلك موهبة في التمثيل وعندما شاهدت ابنها 11 سنة بيعمل فيديو على «تيك توك» فقررت أن تشترك معه في هذه الفيديوهات، وجاءت شهرتها على السوشيال ميديا.

العبد قالت أيضا إنها لا تقوم باستغلال الشبه بينها وبين الفنانة عبله كامل مثلما اتهمها عدد من المتابعين قائلين "إنتي بتستغلي الشبه بينكم وإنتي عايشة في عبايتها وإنتي منين أصلا.

و أضافت العبد أنها حاليا دخلت في مجال التمثيل وتتمنى رؤية الفنانة عبلة كامل ومقابلتها لأن ذلك حلم حياتها.