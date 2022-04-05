شاهد .. إيناس الدغيدي تفجر مفاجأة صادمة وتعلن طلبها الزواج من شخص مشهور وتعلن عن اسمه !! .. من يكون ؟

انت الان تتابع خبر إيناس الدغيدي تفجر مفاجأة صادمة وتعلن طلبها الزواج من شخص مشهور وتعلن عن اسمه !! .. من يكون ؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)
حلت المخرجة المصرية إيناس_الدغيدي، ضيفةً على المذيعة ياسمين عز عبر برنامجها كلام الناس الذي يعرض على قناة MBC مصر.
تحدثت إيناس خلال الحلقة عن علاقتها بالسيناريست تامر_حبيب، وقالت أنها التقت به وهو يرتدي حلقاً في أذنه ولم تعلق على الأمر، وأضافت: “هيريح الناس لو تامر حبيب قلع الحلق؟”.
وأضافت أن تامر حبيب لا يرتدي الحلق باستمرار، وأنها مازحته بعد كثرة تعرضه للانتقادات قائلة: “ما تيجي تتجوزني ونخلص”، وكان رده: “هنعمل دويتو عظيم”، مشيرة إلى أنه إنسان طيب ومحبوب من الجميع.
المخرجة المصرية سبق وقدّمت عبر عدستها الإبداعيّة أفلامًا ناقشت قضايا، رآها السطحيون غزائزيّة، أما العميقون بأفكارهم فشعروا بحجم الجرأة البالغة التي تُطرح، ومدى الرسائل الغريزة المُهمة التي تحاول إيناس إيصالها لمجتمعٍ يضع رأسه تحت التراب، رافضًا الاعتراف بخطاياه.
ومن المعروف عن إيناس جرأتها وصراحتها التي تميزها عن جميع زملائها.
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