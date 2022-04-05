شاهد .. مش موهوب ولا حاجة.. أفشة يهاجم محمد صلاح على الهواء فانتقم الأخير منه بطريقة مدوية و وجهه له صفعة مؤلمة !!

انت الان تتابع خبر مش موهوب ولا حاجة.. أفشة يهاجم محمد صلاح على الهواء فانتقم الأخير منه بطريقة مدوية و وجهه له صفعة مؤلمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدث محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، حول تصريحه السابق بشأن نجم ليفربول محمد صلاح، كاشفا عن حقيقة وجود أزمة بينه وبين قائد الفراعنة.

ورد أفشة بشكل غاضب خلال تصريحاته عبر فضائية “ام بي سي مصر” على هل محمد صلاح السبب في استبعاده من المنتخب قائلًا: “لماذا يكون محمد صلاح سببا في استبعادي؟، ما ذنبه في هذا الأمر؟ لا أظلمه ولا أفكر بهذا الشكل، فهو أخي الكبير”.

وأوضح بشأن تصريحه القديم حول مهاراة صلاح، قائلًا: “لم أقل إنه ليس مهاريًا، هناك فرق بين المهاري والموهوب، ولكن هذه ليست القصة الآن”.

وواصل: “أنا لعبت مع محمد صلاح في معسكرين وصنعت له هدفًا، ولا أفتعل مشاكل ولا توجد مشكلة لي مع أحد، ودائما في المعسكر كنا نمزح أنا وصلاح”.

وأتم محمد مجدي أفشة تصريحاته، قائلًا: “لم أندم على ما قلته بشأن محمد صلاح لأنني تحدثت عنه جيدًا، هو لاعب يجتهد ووصل لمرحلة لم يصل لها أحد ويسجل هدفًا من نصف فرصة، وأتحدث عنه بشكل سيء! بالتأكيد لا”.

وكان ققشة قال خلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية "أون إي" إ :"محمد صلاح مش موهوب، لكنه ذكي، عارف إمتى يتحرك وأمتى يجيب جون ويكون نجم الماتش" واعتبر البعض أن تصريحات أفشة تسببت في استبعاده من المنتخب بضغوط من صلاح.