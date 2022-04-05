شاهد .. هل توقعتم كم بلغ أجر الفنان حمو بيكا مقابل ظهوره في برنامج رامز موڤي ستار.. رقم ضخم للغاية و لا يمكنك تخيله أبداً!

انت الان تتابع خبر هل توقعتم كم بلغ أجر الفنان حمو بيكا مقابل ظهوره في برنامج رامز موڤي ستار.. رقم ضخم للغاية و لا يمكنك تخيله أبداً! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
بعد أن احتلت حلقات برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال اليومين الماضيين في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.
ويستقبل البرنامج في ثالث حلقاته الليلة عبر شبكة قنوات MBC مصر، المُطرب الشعبي حمو بيكا الذي اشتهر بأداء أغاني المهرجانات في حلقة مُثيرة، يتعرض فيها حمو بيكا للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.
يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.
وكشفت مصادر أن الفنان حمو بيكا تقاضى (15 ألف دولار) حسب مصادر إعلامية.
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