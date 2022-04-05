شاهد .. عودة هدية للكبير أوي 6 بعد طرد دنيا سمير غانم من مسلسل عالم موازي تُشعل الأنترنت .. مخرج المسلسل يدلي بتصريح غير متوقع !

انت الان تتابع خبر عودة هدية للكبير أوي 6 بعد طرد دنيا سمير غانم من مسلسل عالم موازي تُشعل الأنترنت .. مخرج المسلسل يدلي بتصريح غير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

عاد مسلسل الكبير أوي بجزئه السادس بقوة في الموسم الرمضاني الحالي، وحقق أحمد حلمي نجاحاً بعد عرض أول حلقتين من المسلسل.

ومع استمرار عرض المسلسل تداول ناشطون أنباء تفيد بعودة دنيا سمير غانم بشخصية هدية للمسلسل، بعد أن غابت في الجزء السابق.

وازدادت وتيرة تلك الأنباء بعد خروجها من مسلسل عالم موازي، بسبب مشكلة حدثت مع منتج المسلسل والفنانة ليلى أحمد زاهر.

لكن حسم المخرج أحمد الجندي موضوع عودة دنيا للمسلسل في تصريح صحفي أكد أنهم سيفتقدونها في الجزء 6، في إشارة لعدم مشاركتها فيه.

وأكد أن أحمد مكي سيتزوج وسيعود المسلسل بجميع أبطاله الذين شاركوا في المواسم السابقة.