شاهد .. بعد الكشف عن أجر فاندام الخرافي.. لن تتوقع كم بلغ أجر رامز جلال في برنامج رامز موڤي ستار.. الرقم خيالي ولا يتوقعه عقل !!

انت الان تتابع خبر بعد الكشف عن أجر فاندام الخرافي.. لن تتوقع كم بلغ أجر رامز جلال في برنامج رامز موڤي ستار.. الرقم خيالي ولا يتوقعه عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت مصادر فنية مطلعة عن أجر الفنان رامز جلال في برنامج مقالبه الجديد رامز موفي ستار.

وأكدت المصادر أن رامز جلال تقاضى عن برنامجه «رامز موفي ستار»، 5 مليون دولار مشيرة أنّ تكلفة إنتاج البرنامج وصلت لـ10مليون دولار، وهي التكلفة الأضخم على مستوى الوطن العربي.

أما عن الأجر الذي حصل عليه الممثل الأمريكي فاندام فقد بلغ 200 ألف دولار في اليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.