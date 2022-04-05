شاهد .. أنكشف المستور.. 3 أخطاء فادحة تكشف فبركة مقلب ياسمين صبري في (رامز موڤي ستار).. تعرف عليها !

انت الان تتابع خبر أنكشف المستور.. 3 أخطاء فادحة تكشف فبركة مقلب ياسمين صبري في (رامز موڤي ستار).. تعرف عليها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضيفة في برنامج رامز موڤي ستار في الحلقة الثانية والذي يذاع عبر شاشة أم بي سي مصر .

وبرغم استمتاع الجمهور ببرامج رامز جلال إلا أنهم تداولوا أخطاء فادحة وقعت فيها الفنانة ياسمين صبري في آخر الحلقة والذي يكشف علمها بالمقلب مسبقا.

لخطأ الأول بحسب رأي الجمهور هو تكرارها لكلمة "ستوب، ستوب" أثناء وقوف السيارة على البحيرة وبعد أن قالت كلمة "ستوب" توقفوا بالفعل عن خطوة الهلع التي فوق البحيرة وبداخلها التمساح المخيف.

لكن هذا الرأي بحسب وجهة نظر آخرين ليس دليلا حيث أن تكرارها للجملة يأتي ضمن سياق علمها المسبق بأنها تقوم بأداء مشهد تمثيلي مع النجم العالمي فاندام.

وعن الخطأ الثاني تساءل الجمهور عن صراخ الفنانة ياسمين لوحدها فوق العربية برغم الهدؤ المقابل من الفنان رامز جلال وأيضاً فان دام وبقية فريق العمل ولم يكن هناك أي ردود أفعال تبين أن هناك خوف حقيقي.

وأما عن الخطأ الثالث تسائل المتابعون عن كيف لها أن لا تعرف بالمقلب خصوصا وأن الفنان رامز جلال كان يستخدم ثعبان وهو بنفس العربية، دون ان يخاف فهل يعقل أن ياسمين صبري لم تأخذ بالها من المقلب؟!.

وتدور فكرة البرنامج في التواصل مع الضيف عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تسويق النجوم، وإخباره أنه مرشح للعمل والمشاركة في الجزء الثاني من سلسلة لأحد الأفلام العالمية، التي تتعرض لفكرة وجود ممثلين بلبس مختف مرتديين أقنعة مصنوعة خصوصاً لهذا العمل.

بعد ذلك تقوم الشركة الوسيطة بإرسال فيديو 25 ثانية يظهر به فان دام معلناً سعادته بمشاركة الضيف، ويذكر اسمه فتزيد ثقة النجم ويتم توقيع العقود، وفي الصحراء يتم الانفراد بالضيف.