شاهد .. مشهد المطبخ بين دينا الشربيني ومحمد رمضان يُفجر غضب المصريين .. إيحاءات فاضحة في نهار رمضان !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
أثار مشهد يجمع الفنان المصري محمد رمضان، بمواطنته دينا الشربيني، في مسلسلهما المشوار، جدلاً بين الناشطين بسبب جرأته.
إيحاءات جنسية
ويدخل رمضان الذي يجسد شخصية “ماهر”، على دينا التي تجسد دور زوجته ورد، وهي تطهو الباذنجان في المطبخ.
وحين يقترب ماهر من ورد، تشعر الأخيرة بارتباك، وتقع منها الملعقة على الأرض، فيقترب رمضان أكثر، ويبدآن بتبادل عبارات وإيحاءات رومانسية جريئة.
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