شاهد .. الفنانة المصرية ياسمين صبري تفضح للعلن ما فعله معها رامز جلال في الكواليس والأخير ينتقم بطريقة لاتخطر على عقل !

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية ياسمين صبري تفضح للعلن ما فعله معها رامز جلال في الكواليس والأخير ينتقم بطريقة لاتخطر على عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

رغم الخلاف الشديد الذي وقع بين ياسمين صبري ورامز جلال عقب وقوعها ضحية مقلبه رامز مجنون رسمي منذ عامين، وقعت ياسمين ضحية رامز للمرة الثانية في الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز موفي ستار.

جاء ذلك بسبب حلمها الوصول إلى العالمية مع نجم أفلام الحركة فاندام، وتخلى رامز عن مقدمته الساخرة واكتفى بتقديم عبارات للغزل في جمال ياسمين، وعلق مرة واحدة على تمتعها بثروة زوجها، كما سخر مرة واحدة من فشلها في حفظ حوار المشهد الأول.

رامز بدلا من المقدمة المعتادة لإهانة النجوم والسخرية منهم استقبل ياسمين صبري قائلا: فخر الإنتاج المصري انزل يا وحش الوحش ما بيرتاحش.. صاروخ أنثوي عابر للقارات، يخرب بيتك خلصتِ كل كتاب الأنوثة دا خدت الدلع وقفلت الباب وراها.

وعلق النجم العالمي فاندام علي وصف رامز جلال لياسمين صبري، قائلا: "أيوووه".

وتابع رامز جلال عن ياسمين صبري في الحلقة: نجمة من العيار الثقيل، في الجمال ملقهاش مثيل، تجمع بين دلع سعاد حسني، على جسم هند رستم على شراسة سهير رمزي، عارفة قيمة نفسها ومقدرة تقل اسمها، قليلة الظهور وشحيحة الطلة، نادرة التواجد ومتشرنقة كدودة القز.

أضاف: حصل بينا خلاف، طلعت معايا في حلقة وكالعادة زودتها في الاستظراف، تقوم تطلع تخبط فيا؟ فكراني جبان وهخاف، خططت لها وهجيبها تاني وهبهدلها.. جميلة الجميلات اللي بتغير منها الستات وعاوزين يخلصوا منها النجمات، ياسمين صبري.

ويقصد رامز تصريحات ياسمين صبري لبرنامج "et بالعربي" في مايو 2020، والتي قالت خلالها: "في حاجة أنا اتضايقت منها ومش لاقية لها لغاية دلوقتي أي تفسير"، في إشارة منها إلى سؤالها عن سبب حبها لزوجها أحمد أبو هشيمة، حيث ظهرت إجابتها في الحلقة : "بيضحكني".

وأوضحت ياسمين صبري في تصريحاتها: "الحقيقة أنا قلت أنني بحب فيه كل حاجة، أنه ناجح، واثق من نفسه، طموح شخصيته قوية، وقلت أنه سيد الرجالة، وأن بيننا حاجات كتير مشتركة وأنه بيضحكني".

وأعربت عن إنزعاجها من اقتطاع الإجابة لتظهر فقط كلمة "بيضحكني"، واتهمت رامز جلال وفريق الإعداد بتعمد ذلك الأمر، وقالت: " دي حاجة ضايقتني ومكنتش أتوقع كده من رامز".

وعلق رامز على الإطلالة الراقية لياسمين صبري بقوله:خلصت كتاب الأنوثة وجوزها جايبلها طيارة خاصة ويخت وبيخلص لها في قطر دلوقتي”، وأضاف: “الكوليه اللي في رقبتها بتمن الكرفان كله.

وأثناء الحصول على مقاسات ياسمين لتجهيز ملابس التصوير قال رامز: بأمانة دي لاعبة زانة، من الضهر للأمام مفيش كلام أما الوسط معمول بالقسط.

وطرح مذيع برنامج "اتفرج"، من ضمن فقرات برنامج "رامز موفي ستار"، سؤالًا على الفنانة ياسمين صبري، قائلًا: "ما فلسفك في الحياة"، ليرد رامز جلال مازحًا: "اهتمي بنفسك ومتبقيش مبهدلة عشان تقعي في واحد عنده فلوس متلتلة".

استقبلت الفنانة ياسمين صبري النجم العالمي فان دام، حيث رحبت به وعبر عن حبها له، كما بدأت بالإستعداد لتأدية الدور أمامه، ورفضت ياسمين ارتداء الباروكة التي تتناسب مع الشخصية التي من المفترض أن تقدمها ضمن أحداث الفيلم الذي تستعد له أمام النجم العالمي فان دام، خوفا على جمالها ومظهرها.

وأعادت الفنانة ياسمين صبري المشهد الذي تجريه مع فان دام، ضمن أحداث الحلقة الثانية من برنامج “رامز موفي ستار”، وسخر رامز جلال من طريقة تأديتها للدور حيث قال: آداء زفت.

ياسمين لم تتوقف عن الصراخ والبكاء منذ انطلاق تصوير المشهد الثاني دون أن تعلم أن رامز جلال هو المتواجد برفقتها في المطاردة بين السيارات، وبعد النجاة من احتمال وقوع السيارة من أعلى الجسر، كشف رامز عن وجهه، وعلى غير المتوقع ضحكت ياسمين صبري وظلت تسأل "هو ده بجد" ورفضت ياسمين التعليق على هجومها السابق على رامز.