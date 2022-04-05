شاهد .. بالدليل القاطع.. الفنانة صابرين تفضح أمام الملأ فبركة مقالب رامز جلال وتكشف مالم يجرؤ غيرها الكشف عنه ! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة المصرية صابرين حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه رامز قلب الأسد وذلك خلال لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية dmc.
وقالت صابرين إن ابنة خالتها مدربة الأسود فاتن الحلو أخبرتها بأنهم سيتصلوا بها من أجل مقلب الأسد وأنها عرفت ذلك ومثلت أنها فوجئت بالأسد وأصيبت بصدمة وبكت وسقطت على الأرض.
وتابعت: "بنت خالتي قالت لي خلي بالك هيبعتولك عشان رامز وأنا هعمل نفسي مش عارفة" مضيفة أنها لا تخاف من الأسود نظرًا لتربيتها في السيرك.
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