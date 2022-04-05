شاهد .. بعد ان هاجمها : اشرحيها لامك ليلة الدخلة مش لينا احنا ! .. الهام شاهين ترد على أحمد فلوكس وتوجه له صفعة مدوية !!

انت الان تتابع خبر بعد ان هاجمها : اشرحيها لامك ليلة الدخلة مش لينا احنا ! .. الهام شاهين ترد على أحمد فلوكس وتوجه له صفعة مدوية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

ردَّت الفنانة إلهام شاهين على الفنان أحمد فلوكس بعد تصريحه ضدها اشرحيها لامك ليله الدخله مش لينا احنا وأتمنى تجهزي رد لربنا عن القبلات لما تقابليه.

وقالت إلهام شاهين خلال برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "إنتو بتعطوا أحمد فلوكس أكبر من أهميته ومش هارد على أي فنان".

وتابعت: "أخدت على عاتقي إن أنا محامي الفنانين، ولكن بقول له متربطش الدين بالفن، وقلت له أنا لو عملت واحدة قاتلة هتقول لي ده ضد الدين ولكن أنا مش ههجمه، ومش هوصل لفكرة الفتنة الفنية".

وأكملت إلهام شاهين: "أنا مش عارفة هو ليه بيهاجمني، ويمكن هو عايز يركب التريند لأن الأضواء بعدت شوية، أو يلفت النظر، والغريبة أنهم قالوا لي أنه اعتزل فلما أنت اعتزلت وبقيت بعيد ليه تهاجمني، وقالوا لي أنه نفسيًّا مش مظبط، وبقول له الله يكون في عونك وبيصعب عليا الفنانين، وهو صعبان عليا بجد، ولو تعبان من أي حاجة ربنا معاه".

وكان الفنان أحمد فلوكس، هاجم تصريحات الفنانة إلهام شاهين، عن القبلات في الأفلام، التي انتقدت خلالها من يرى أنها شيء منافي للأخلاق، قائلة: «المجتمع كان زمان مختلف ويتقبل القبلات في الأفلام، والمجتمع أصبح غريبًا على حد تعبيرها».

ورد عليها «فلوكس» وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: «بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشئ منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة.

واضاف: "الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع، على كده إحنا نعتبر الأفلام السكس أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل.

وتابع: "يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاه بقت نقطة والحج بقي تشكيل.. آسف جدا. ومش عاوز أسمع كلمة حريه الفن».

واختتم حديثه قائلًا: حريه الفن دي ابقي اشرحها لامك ليله الدخله مش لينا احنا.. و مش عايز اسمع كلمه حريه التعبير.. لان حريه التعبير باردو اشرحها لامك يوم الدخلها و ازاي تعبر بجميع الاصوات اما للشعب لا، كفايه حريات”.