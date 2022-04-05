أخبار اليمن : اللواء باراس يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

اللواء باراس يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من اللواء/ خالد أبوبكر باراس، رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة، ينشر(دوت الخليج) فيما يلي نصها :

أخي العزيز

القيل اليماني والمناضل الوطني الجسور الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس .. حفظكم الله

عضو المجلس السياسي الاعلى..

رئيس المؤتمر الشعبي العام...

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء وأنصار مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة،

أتقدم لكم بخالص التهاني الأخوية الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.

متمنين لكم دوام الصحة والعافية وللوطن النصر والتمكين والأمن والاستقرار، وأن يعم السلام والخير كل أرجائه، ويحفظ بمنه وكرمه اليمن أرضا وانسانا.

وتفضلوا بقبول خالص مودتنا وتقديرنا وتحياتنا لكم سيدي

اخوكم اللواء/ خالد أبوبكر باراس

رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة.

