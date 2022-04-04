شاهد .. اتجوزتي نور الشريف في السر وبوسي حرمتك من الميراث ؟؟ الفنانة درة تصدم الكل برد غير متوقع أبداً !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي نور الشريف في السر وبوسي حرمتك من الميراث ؟؟ الفنانة درة تصدم الكل برد غير متوقع أبداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، مؤخراً بعيد ميلادها الـ 42، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.



وقبل ثلاثة أعوام، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، شائعات حول زواج الفنان الراحل نور الشريف، من الفنانة التونسية درة، حيث انتشرت بشكل مكثف.

ونفت الفنانة درة، كل ما أثير عن هذا الأمر، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.

وعلقت درة، على الأمر من خلال حسابها على "فيسبوك" ، كاتبة: "مُروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

وحسب الشائعة أن نور الشريف تزوج من درة قبل عام من وفاته، وبعيدا عن الإعلام، وأن أسرة نور الشريف كانت على علم بالزواج، وأنها حرمتها من الميراث بعد رحيله.

وزاد من انتشار هذه الشائعة عدم رد أحد من أسرة نور الشريف عليها، حيث التزمت بوسي وابنتيه "مي وسارة" الصمت التام حتى الآن.

سبب انتشار الشائعة سؤال أجابت عنه الفنانة التونسية في قناة محلية تونسية، تحدثت خلاله عن الفنان الراحل الذي كانت تحبه وتعزه كوالدها، وهو الكلام الذي فهم خطأ من البعض، واعتقدوا أنهما كانا حبيبين، وزاد البعض وأكد أنهما كانا زوجين في السر.

ومن هنا اشتعلت نار الشائعات كاشفة عن كواليس قصة حبهما الوهمية بعد فيلم "بتوقيت القاهرة"، خاصة مع وجود صور للفنان الراحل مع درة، والذي لم يكن يعتقد أن أحدا يمكن أن يفسرها بشكل خاطئ.