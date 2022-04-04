شاهد .. اتفرج اللقطة التي فضحت معرفة النجمة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال قبل حدوثه.. لن تصدق ماذا فعلت وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر اتفرج اللقطة التي فضحت معرفة النجمة ياسمين صبري بمقلب رامز جلال قبل حدوثه.. لن تصدق ماذا فعلت وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/05 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت الفنانة ياسمين صبري ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب «رامز موفي ستار» الذي يقدمة الفنان رامز جلال على قناة إم بي سي مصر .

وﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ الفنانة ياسمين صبري إﻟﻰ مدينة الرياض، حيث تعرضت الفنانة لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ بدأت اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب .

وخلال المقلب ركبت ياسمين صبري "مركبة" برفقة الفنان العالمي فاندام لتجسيد مشهد برفقته وكان يجلس بجوارها الفنان رامز جلال دون أن تشعر به وبدأت الفنانة " تنهار من الخوف أثناء مشاهدة التماسيح في بحيرة وأصيبت بالرعب الشديد مما دفعها للبكاء، والصراخ.

لكن تداول ناشطون لقطة قيل أنها فضحت معرفة ياسمين بالمقلب وبأنه مشتركة فيه، حيث تخرج من غرفة الانتظار وتبدأ بالقول أنها متوترة للغاية، برغم عدم وجود أي شيء يدعوها للتوتر.

كلمات صبري دفعت كثيرين للقول بأنها أخطأت وفضحت شعورها بالتوتر بسبب معرفتها المسبقة بأنها مقبلة على مقلب جديد من مقالب رامز جلال.

وبدأت مظاهر الخوف والرعب عليها فيما أسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذها.

ودائما ينال برنامج الفنان رامز جلال إعجاب جمهوره ومُتابعيه في مصر والوطن العربي بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان، وتم تصويره في العاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه، ويظهر في البرنامج النجم العالمي فان دام.

ومن ضحايا الحلقات: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، وآخرون.