انت الان تتابع خبر رجل الأعمال أبو هشيمة يخرج عن صمته بعد خبر انفصاله عن ياسمين صبري.. لن تصدق ماذا قال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

خرج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ​ياسمين صبري​ عن صمته بعد ان انتشرت في الساعات الماضية أخبار تشير إلى انفصال الثنائي. وأكد مصدر مقرب من ابو هشيمة ان الخبر غير صحيح وعبارة عن هرطقة صحافية للحصول على عدد مشاهدين، مستغلين حياة النجوم الشخصية لاثارة الجدل والاستفادة منهم. وضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة . وبحسب المصادر فإن سبب الطلاق شجار وقع بين الثنائي وذلك بعدما دخلت فنانة عربية في حياة الزوج وإكتشاف ياسمين صبري للأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. رجل الأعمال أبو هشيمة يخرج عن صمته بعد خبر انفصاله عن ياسمين صبري.. لن تصدق ماذا قال ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.