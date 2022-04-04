شاهد .. لن تتخيل كم بلغت ميزانية برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ التي قدمها تركي آل الشيخ.. رقم ضخم لدرجة لن يصدقة عقلك !!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم بلغت ميزانية برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ التي قدمها تركي آل الشيخ.. رقم ضخم لدرجة لن يصدقة عقلك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر برنامج رامز جلال الجديد رامز موفي ستار، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وظل قطاع كبير من الجمهور يبحث عن تفاصيل جديدة حول البرنامج.

تم تصوير البرنامج بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه النجم العالمي فان دام، وشهدت حلقاته الأولى أجواء من التشويق والإثارة والرعب.

واستضاف النجم ​رامز جلال​ في الحلقة الأولى من برنامجه "​رامز موفي ستار​" الفنانة المصرية ​صابرين​ التي قامت بردة فعل هيستيرية بعد إكتشافها المقلب.

وحلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضيفة مع الفنان رامز جلال في ثاني حلقات برنامجه "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر شاشة "mbc مصر"، الذي يقدمه بمشاركة الفنان العالمي فان دام.

ورصدت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ميزانية ضخمة للبرنامج بلغت 10 ملايين دولار.

وانطلق برنامج "رامز موفي ستار"، مع ماراثون الأعمال الدرامية والتلفزيونية لعام 2022، من تقديم النجم المصري رامز جلال، والنجم العالمي فان دام، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث يعرض يوميا في شهر رمضان على قنوات MBC مصر MBC 1، MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة اتفرج VIP.