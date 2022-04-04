شاهد .. الشنطة فيها إيه.. احداث الحلقة الثانية من مسلسل "المشوار" تكشف غموض خروب محمد رمضان ودينا الشربيني !! (اتفاصيل صادمة ومثيرة)

انت الان تتابع خبر الشنطة فيها إيه.. احداث الحلقة الثانية من مسلسل "المشوار" تكشف غموض خروب محمد رمضان ودينا الشربيني !! (اتفاصيل صادمة ومثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

جذبت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار الأنظار بعدما كشف بعض من الغموض حول قصة ماهر وورد، والمجهول الذي هربا منه.

كشفت الأحداث عن تعرض "ورد" للتهديد من شخص يدعي "وجيه"، بسبب اختفائها وعدم تواصلها معه، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بتهمة الاتجار في الآثار.

ويتضح أن وجيه –أحمد كمال- هو الشخص الذي انتظر ماهر خبر القبض عليه، وهو رجل أعمال يعمل في السياحة، ويبدو من حديثه مع أسرته، أن ورد هي من تورطت مع وجيه، الذي يطلب من زوجته –كارولين خليل- ضرورة العثور على ورد وماهر بأي طريقة.

وفي هذه الحلقة نتعرف على خصوم ماهر وورد المحتملين في الحلقات القادمة، وهم وجيه وزوجته ومحاميه الخاص (أحمد كمال، كارولين خليل وبيومي فؤاد).

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار إزاحة الغموض عن الحقيبة التي يظهر بها محمد رمضان في بوستر المسلسل، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من شهر رمضان 2022.

يخفي ماهر الحقيبة تحت سريره في غرفته بمنزل خالته، ويخبيء مفتاحها، لكنه يستغل فرصة تواجده بمفرده ويفتحها لنشاهد أنها تحتوي على مبلغ كبير من الدولارات الأمريكية، ويسحب ماهر ورقة من فئة 100 دولار ويضعها في جيبه، قبل أن يرتبك ويلقي بالحقيبة سريعا فور سماع صوت طرق الباب.

وفي الحلقة نفسها تنضم خالة ماهر – حنان يوسف- إلى منتقدي أظافر دينا الشربيني، حيث تسخر منها أثناء اعتنائها بأظافرها، وتناديها بلقب "أم الضوافر"، وهو ما قد يشير إلى أن مظهر ورد وماهر غير المناسب لحالة الفقر التي يعيشان بها، قد يتم تبريره دراميا في الحلقات القادمة، خاصة أن ورد تظهر وهي تحمل هاتف لا يتفق مع كونها امرأة فقيرة تعمل في مصنع للملح.

ويعرض مسلسل "المشوار" على قناة dmc الساعة 8:10 مساءً، الإعادة 1:45 صباحا و 2:00 ظهرا.

ومسلسل "المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، صبري فواز، أحمد كمال، كارولين خليل وغيرهم، تأليف محمد فريد، إنتاج ميديا هب وإخراج محمد ياسين.