شاهد .. هل توقعتم يوماً ما كم تبلغ ثروة ياسمين عبدالعزيز التي جمعتها من أزواجها.. رقم صادم ولا يتوقعة عقل !

انت الان تتابع خبر هل توقعتم يوماً ما كم تبلغ ثروة ياسمين عبدالعزيز التي جمعتها من أزواجها.. رقم صادم ولا يتوقعة عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

في الفترة الأخيرة تحولت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لحديث الناس بعلاقتها مع زوجها أحمد العوضي لكن هناك سر عن زواج وحش الكون لا يعرفه أحد.

أحمد ليس زواج ياسمين عبد العزيز الأول فقد تزوجت قبله من رجل الأعمال محمد حلاوة ومهر النجمة التي قدمه لها صادم.

وبحسب المعلومات الصحافية فإنّ محمد قدم لياسمين مهر بقيمة 20 مليون جنيه مصري أي ما يعادل مليون دولار أميركي إضافة إلى شبكة من الألماس باهظة الثمن.

ياسمين انفصلت عن محمد بعد زواج لأكثر من 10 سنوات وأكدت أنهما سيبقيا أصدقاء من أجل مصلحة أولادهما أولاً.

وبعد فترة تزوجت ياسمين من أحمد العوضي الممثل الذي لمع نجمه في السنوات الأخيرة بعد قصة حب عاشاها وبدأت في كواليس مسلسل لآخر نفس الذي شاركا فيه.

وبعدها تطورت علاقتهما وتزوجا دون أن يعرف أحد بذلك وبعد الضجة التي أثيرت حول علاقة حبهما أعلنا زواجهما أمام العلن

ومرت ياسمين بأزمة صحية في الفترة الأخيرة ونجت من الموت بأعجوبة بعد أن تعرضت لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية عادية

وتحدثت ياسمين عن هذه المرحلة من حياتها وقالت أنها عانت من الألم بشكل كبير وأن أحمد كان له دوراً كبيراً في وقوفها على قدميها من جديد حيث كان يشجعها ويدعمها ويجبرها على المشي دائماً.

وأكد احمد أن كل همه في هذه الفترة كان أن تعود ياسمين التي يعرفها الجمهور وليس فقط أن تتحسن حالتها وهذا ما حصل.