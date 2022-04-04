شاهد .. سألوا النجمة إلهام شاهين عن حقيقة غضب عادل إمام منها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.. فصدمت بإجابتها الكل !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة إلهام شاهين عن حقيقة غضب عادل إمام منها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.. فصدمت بإجابتها الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

ردت الفنانة إلهام شاهين، على سؤال بشان الزعيم عادل إمام، وعن حقيقة غضبه منها بسبب الجوائز التى حصلت عليها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.

وقالت إلهام شاهين خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "شيخ العارفين" المذاع علي قناة "المحور": "عادل إمام أكبر من أي جوائز واحنا حبايب لحد النهاردة وباموت فيه وأستاذ الأساتذة".

وأضافت: "عادل إمام أكبر نجم في مصر، جائزة ايه اللى يزعل منها، واشتغلت معاه بعد فيلم "الهلفوت" فيلم "رمضان فوق البركان" وقتها قاللى ليه قبلتي الدور ده وقتها احترمته وحبيته اكتر وأكتر، فأنا قلت له أنا لو قالولى تعالى عدى من قدام الكاميرا علشان عادل إمام هقبل، فقاللى لأ انتى وإمكانياتك قوية وعملتى دور جامد في الهلفوت انما الدور ده عادي".

ولفتت: "بقالى مدة مبكلمش عادل امام لإنه هو مابيردش على التليفونات وآخر مرة قابلته كان زوج ابنته عامل سحور رمضان اللى فات".