انت الان تتابع خبر سألوا النجمة إلهام شاهين عن حقيقة غضب عادل إمام منها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.. فصدمت بإجابتها الكل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)
ردت الفنانة إلهام شاهين، على سؤال بشان الزعيم عادل إمام، وعن حقيقة غضبه منها بسبب الجوائز التى حصلت عليها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.
وقالت إلهام شاهين خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "شيخ العارفين" المذاع علي قناة "المحور": "عادل إمام أكبر من أي جوائز واحنا حبايب لحد النهاردة وباموت فيه وأستاذ الأساتذة".
وأضافت: "عادل إمام أكبر نجم في مصر، جائزة ايه اللى يزعل منها، واشتغلت معاه بعد فيلم "الهلفوت" فيلم "رمضان فوق البركان" وقتها قاللى ليه قبلتي الدور ده وقتها احترمته وحبيته اكتر وأكتر، فأنا قلت له أنا لو قالولى تعالى عدى من قدام الكاميرا علشان عادل إمام هقبل، فقاللى لأ انتى وإمكانياتك قوية وعملتى دور جامد في الهلفوت انما الدور ده عادي".
ولفتت: "بقالى مدة مبكلمش عادل امام لإنه هو مابيردش على التليفونات وآخر مرة قابلته كان زوج ابنته عامل سحور رمضان اللى فات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. سألوا النجمة إلهام شاهين عن حقيقة غضب عادل إمام منها بعد مشاركتها في فيلم الهلفوت.. فصدمت بإجابتها الكل !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.