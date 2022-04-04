شاهد .. أنكشاف السبب وراء استضافة رامز جلال ياسمين صبري في (رامز موفي ستار) .. الفنان يكشف السر المخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر أنكشاف السبب وراء استضافة رامز جلال ياسمين صبري في (رامز موفي ستار) .. الفنان يكشف السر المخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/04 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان رامز جلال عن سر استضافته للفنانة ياسمين صبري في حلقة أمس من برنامج رامز موفي ستار.

تحدث رامز جلال في مقدمة الحلقة عن استضافته لياسمين صبري بعد إنزعاجه من تصريحاتها ضده عقب حلولها ضيفة على برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان 2020.

ويقصد رامز تصريحات ياسمين صبري لبرنامج "et بالعربي" في مايو 2020، والتي قالت خلالها: "في حاجة أنا اتضايقت منها ومش لاقية لها لغاية دلوقتي أي تفسير"، في إشارة منها إلى سؤالها عن سبب حبها لزوجها أحمد أبو هشيمة، حيث ظهرت إجابتها في الحلقة : "بيضحكني".

وأوضحت ياسمين صبري في تصريحاتها: "الحقيقة أنا قلت أنني بحب فيه كل حاجة، أنه ناجح، واثق من نفسه، طموح شخصيته قوية، وقلت أنه سيد الرجالة، وأن بيننا حاجات كتير مشتركة وأنه بيضحكني".

وأعربت عن إنزعاجها من اقتطاع الإجابة لتظهر فقط كلمة "بيضحكني"، واتهمت رامز جلال وفريق الإعداد بتعمد ذلك الأمر، وقالت: " دي حاجة ضايقتني ومكنتش أتوقع كده من رامز".

وتصدر اسم ياسمين صبري قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض حلقة برنامج "رامز موفي ستار" ومواجهتها لرامز جلال مجددا، بعد تصريحاتها ضده.